مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة

2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت مساء الاثنين مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في قرية

النبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.ورشق عشرات الشبان جنود الاحتلال المتمركزين على النقطة العسكرية شرقي

القرية بالحجارة، في حين أطلق الجنود القنابل الغازية بكثافة والرصاص

المعدني المغلف بالمطاط.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المكان؛ حيث أغلق الجنود البوابة

الحديدية المقامة على المدخل الرئيس شرقي القرية، ومنعوا المركبات من

الدخول والخروج بعد احتجازها.وأطلق الجنود عشرات القنابل على المنازل؛ ما تسبب باختناق عدد من

المواطنين.

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