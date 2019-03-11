2019/03/11 | 22:43

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محلل إيراني: 6 مليارات دولار ديون ايران على العراق من الكهرباء والسلاح لم تسدد حتى الآن

تأریخ التحریر: : 2019/3/11 22:41

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