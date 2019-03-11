بالصور.. إندهاش خليجي من ملعب كربلاء وجمهور الزوراء في مباراة الوصل

2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: افلرات نيوز} أعربت الجماهير الخليجية اليوم الأثنين، عن دهشتها واستغرابها من حقيقة وجود ملعب كربلاء الدولي والحضور الجماهيري الغفير في مباراة الزوراء والوصل الاماراتي التي جرت أحداثها اليوم.

واكتسح الزوراء، ضيفه الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على ملعب كربلاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الثاني.وغرد ناشطون في تويتر من السعودية والامارات مندهشين من جمالية ملعب كربلاء ومتحسرين على الحضور الجماهيري الذي يفقدونه في دولهم.وقال أحدهم بلغته الخليجية :"الحين {الآن} هذا دوري ابطال أوروبا أو آسيا..



تكفون أستحي من حضور جماهيرنا المخزي".وأضاف آخر :"حرام وضعف للبطولة ان تعطي قطر والامارات أربع مقاعد آسيوية ومدرجاتهم خاووية، والعراق بهذ الجمهور ما يعطى الا مقعد فقط".وتساءل آخر متعجباً :"متأكدين هالملعب في العراق!!".وقال المعلق الإماراتي الشهير علي سعيد الكعبي أيضاً "ملعب كربلاء الذي يستضيف الزوراء الوصل في غاية الفخامة، ملعب يستحقه العراق وشعبية كرة القدم الجارفة فيه".يشار الى ان وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان قاد ثورة في بناء المنشآت الرياضية العراقية، من الملاعب والقاعات بمختلف المحافظات، وساهم بقوة في رفع الحظر الدولي المفروض على عدة ملاعب بينها كربلاء الدولي.انتهى

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