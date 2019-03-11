2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علّقت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، على تقارير دولية تحدثت عن وصول تعزيزات أمريكية إضافية إلى العراق.وقال الناطق باسم العمليات يحيى رسول، لـ “ناس”، اليوم (11 اذار 2019)، ان “الانباء التي نشرت عن دخول قوات أمريكية إضافية إلى العراق غير صحيحة”.وجاء هذا النفي رداً على ما نشرته وسائل إعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة ترد على “تقرير اسرائيلي” تحدث عن وصول تعزيزات اميركية إلى العراق NAS | موقع ناس الرسمي.

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