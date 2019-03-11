2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس خلف نزاع عشائري مسلح اندلع في محافظة البصرة، الإثنين، ثلاثة قتلى في منطقة كرمة علي.وقال مراسل “ناس” اليوم (11 آذار 2019) إن “التناحر اندلع بين عشيرتين في منطقة كرمة علي”.وأضاف أن “التناحر المسلح خلف ثلاثة قتلى اثنان منهم ليس لديهما اي صلة بالعشائر المتناحرة، وقُتلا لمجرد الاشتباه، فيما كان القتيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العشائر تستأنف القتال في البصرة ومقتل شاب “اشتباهاً” NAS | موقع ناس الرسمي.

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