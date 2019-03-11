خريطة الفساد تضم 40 منطقة .. هل يفك عبد المهدي طلاسم أكبر المآزق العراقية؟ (تقرير)

2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز – بغداد

أربعون

ملفًا ومجالًا سردها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال جلسة البرلمان التي

عقد السبت، في منطقة العلاوي ببغداد، قال إنها خريطة للفساد المستشري في مفاصل الدولة،

متعهدًا بمكافحته في حال مساندته من قبل الكتل السياسية.





وقال

عبدالمهدي في كلمته خلال جلسة البرلمان:

“دعوني أطرح لكم الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، نعرف الهيكليات

الداخلية، كيف تعمل، أين تعمل، في أي منطقة، من هم الأشخاص الأساسيون، وبالتالي، نستطيع

فعلاً أن نلاحقهم».

وذكر

أن هناك 40 ملفاً ضمن خريطة الفساد وهي: (تهريب النفط، ملف العقارات، المنافذ الحدودية،

الجمارك، تجارة الذهب وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، السيطرات الرسمية وغير الرسمية،

المكاتب الاقتصادية في المؤسسات والمحافظات والوزارات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب

والتهرب منها، الأتاوات و«القومسيونات»، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف

السجناء، ملف الشهداء، المخدرات، تجارة الآثار، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل

السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأيدي العاملة الأجنبية، الكهرباء،

توزيع الأدوية، توزيع البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، السلف المالية المصرفية،

التعيينات، بيع المناصب، العقود الحكومية، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات

وبيع الأسئلة، المناهج التربوية وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة، المشاريع الوهمية،

القروض المالية، شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة، الإعلام والمواقع الالكترونية،

شبكات التواصل الاجتماعي، ملف النازحين، الاتجار بالبشر).

وبحسب

النائب السابق رحيم الدرّاجي فإن ملفات الفساد في العراق أكبر من ذلك بكثير، وهناك

تغلغل كبير وتداخل في الملفات، وليس بتلك البساطة يمكن محاربة الفساد المالي والإداري،

إذ يتطلب ذلك جهود كبيرة من قبل القوى السياسية التي ما زالت لغاية الآن لا يبدو أنها

رغبة حقيقية بإنهاء هذا الملف الذي انعكس بشكل سيئ على العراق خلال السنوات الماضية”.

وأضاف

الدراجي في حديث لـ”النور نيوز” أن أبرز ما يحتاجه العراق اليوم هو الإرادة

الحقيقية في محاسبة الفاسدين وليس البدء بصغار الموظفين أو غير المؤثرين، وهذا ما يجب

فعله خلال المرحلة المقبلة”.





تنسيق مشترك

من جهته،

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى الوقوف وقفة “رجل واحد لمواجهة آفة الفساد

من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات للقضاء على هذه الآفة” مبيناً أن

“العراق عانى من آفة الإرهاب والفساد”.

وأكد

الحلبوسي في تصريحات صحفية أن “السلطة التشريعية ستعمل بكل جهدها للعمل على مكافحة

الفساد”، لافتاً إلى أن “البرلمان ينتظر من الحكومة مقترحات مشاريع مكافحة

الفساد”.

وصوّت

مجلس النواب على صيغة قرار من حيث المبدأ يتضمن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ويتضمن

القرار تفعيل دور الادعاء العام.

وكان

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن، قبل أكثر من شهر، إعادة تشكيل مجلس مكافحة

الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محاكمة

الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية.

وتحفظت

لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد،

معتبرة أن هذا المجلس يعدُّ تجاوزاً على حق البرلمان المكلف بتشريع القوانين والرقابة،

منوهة إلى أنها خاطبت رئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة عن تشكيل هذا المجلس.

وبحسب

عضو لجنة النزاهة السابقة نورا البجاري فإن رئيس الوزراء بحاجة ماسّة إلى التنسيق المشترك

مع البرلمان في ما يتعلق بمسألة محاربة الفساد، إذ أن مواجهة الفاسدين تتطلب قوانين

نافذة يتم التعامل معهم وفقها، وهو ما تحتاجه منظومة القوانين العراقية “.





وأضافت

في حديث لـ”النور نيوز” أن تشريع تلك القوانين يتم عبر البرلمان، ويبدو أن

هناك توجهاً حكومياً وعلى مستويات عليا لفتح ملفات مغلقة منذ سنوات خلال الأيام المقبلة،

خاصة إذا ما علمنا أن المجلس يتجه لتشريع قوانين جديدة تلاحق الفاسدين”.





مجلس مكافحة الفساد يواجه اعتراضات

ويواجه

المجلس الذي شكّله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتراضات جمّة من أوساط سياسية وبرلمانية،

لجهة عدم الجدوى من تشكيل مجالس وهيئات ولجان للتحقيق تتابع الفساد المالي والإداري

في العراق، إذ إن هناك أكثر من 10 مجالس وهيئات

مستقلة، ولجان برلمانية ومكاتب مفتشين عموميين داخل الوزارات لملاحقة الفساد المالي

والإداري، دون القدرة على ضبط هذا الملف الشائك.

وقرّرَ

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه عبد المهدي تشكيل محكمة مختصة لملاحقة كبار

الفاسدين والمتهمين بعمليات غسل الأموال وهدر وسرقة المال العام.



كما كلف قوة أمنية

خاصة تكون مهمتها تنفيذ أوامر القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.

ويتألف

المجلس من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية،

ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين الذي من المؤمل ان يراجع أكثر من 14 ألف

ملف فساد موجودة في رفوف الحكومة العراقية.

كما

تتخوف أوساط سياسية وشعبية من أن تكون تلك الحملة كسابقتها التي أطلقها رئيس الوزراء

السابق حيدر العبادي، ولم تسفر عن نتائج كبيرة في مجال محاربة الفاسدين، بالرغم من

القبض على بعض كبار السياسة المتهمين بالفساد، وزجهم في السجون، واسترداد بعض الأموال

العراقية من الخارج، لكن تلك الحملة ما زال يُنظر إليها على أنها لم تحقق أهدافها.

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