عمال نينوى يطالبون بتحسين أوضاعهم وظروف العمل

2019/03/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

نظم

عمال محافظة نينوى تظاهرة في مقر نقابتهم بمدينة الموصل للمطالبة بتحسين ظروف العمل

واعادة بناء المصانع المدمرة.

وقال

نقيب العمال في نينوى شفاء طه عزيز لـ”لنور نيوز ” حضر عمال نينوى الى مقر

اتحاد نقابات العمال في الموصل، وقاموا بتظاهرة سلمية للاعلان عن مطالبهم “.

واضاف

” المطاليب هي عدة أهمها إعادة تأهيل المصانع والشركات لغرض توفير فرص العمل وإعادة

الجسور في نينوى من أجل حركة المواطنين والعمال وتخفيف العبئ على أصحاب السيارات الأجرة”.

وتابع

” نطالب بزيادة رواتب لعمال والمتقاعدين منهم ونناشد دولة رئيس الوزراء والوزراء

المختصين بالالتفات الى الواقع الصناعي في نينوى وتحسينه مما يحسن ظروف العمل”.

من جانبه

قال نائب رئيس اتحاد نقابات عمال نينوى مروان داود القصاب ” لدينا مطاليب زيادة

رواتب العمال خصوصا في القطاع الحكومي ، ونطالب ايقاف الاستيراد العشوائي كونه يؤثر

على المعامل وتسبب بغلق العديد منها وتسريح العمال شمول العمال بالقروض الميسرة من

المصارف بدون فوائد “.

وأضاف ” في تصريح لـ”النور نيوز” نطالب بإطفاء المبالغ المتراكمة على سائقي الاجرة في نينوى خلال سنوات احتلال داعش، بسبب اعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة ولا يستطيع الكثير منهم تحمل هذه المبالغ المتراكمة”.

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