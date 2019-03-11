الحلبوسي لروحاني: مستعدون لتشريع قوانين تساعد بالانفتاح على ايران

2019/03/11 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ اليوم الاثنين؛ عن استعداد البرلمان لتشريع قوانين تساعد في الانفتاح على الدول المجاورة بما فيها ايران؛ وذلك خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي؛ انه “رئيس مجلس النواب استقبل مع وفد نيابي من مختلف القوى السياسية؛ رئيسَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني والوفد المرافق له؛ وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين الجارين على مختلف الأصعدة، ولاسيما في مجالي السياسة والاقتصاد”.

وأضاف؛ “كما ناقش اللقاء الجهود المبذولة من أجل حلِّ المشكلات التي تحتاج إلى تدخلٍ تشريعي من مجلس النواب؛ لدعم عجلة الاقتصاد بين البلدين، وتحديدا في المحافظات العراقية والمحاذية للحدود الإيرانية بما يخدم مصلحة الشعبين المشتركة”.

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده على “استعداد مجلس النواب لتشريع عدة قوانين تساعد الحكومة الاتحادية في الانفتاح على كل الدول المجاورة والصديقة للعراق؛ بما فيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

من جهته أكد الوفد الزائر “تطلعه لتقوية الأواصر الأخوية بين الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات”.



بحسب ما ورد في البيان.

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