وثائق.. سؤال برلماني لـ عبدالمهدي عن موازنة 2014

2019/03/11 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وجهت النائبة انعام الخزاعي؛ سؤالا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وسألت الخزاعي عن اغلاق ملف موازنة 2014؛ مبينة “سبق لكم ان ذكرتم في جلسة البرلمان في التاسع من اذار الجاري باغلاق ملف موازنة عام 2014؛ علما ان مجلس النواب لم يصادق على تلك الموازنة وكانت هناك صرفيات الموازنة الجارية وبلغت اكثر من ثمانون ترليون؛ والموازنة الاستثمارية اكثر من خمسة وثلاثون ترليون”.

وأضافت ان “هذا يخالف احكام القسم 7/4 من قانون الإدارة المالية والدين العام لسنة 2004؛ وسؤالنا ما هو السند القانوني لصرف المصروفات الفعلي للموازنة الاستثمارية لعام 2014 والسند القانوني لتوجيهكم لإغلاق هذا الملف”.

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