نائب: الداخلية والدفاع من اصعب الملفات والحكومة غير متوقفة على الكابينة

2019/03/11 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تحالف البناء ثامر ذيبان، الاثنين، ان ملفا الداخلية والدفاع من اصعب الملفات والحكومة غير متوقفة على اكمال الكابينة، لافتاً الى ان حسم الكابينة الوزارية لن يتاخر كما حصل في الفصل الاول.وقال ذيبان في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “بعض الخلافات بشأن الكابينة صحية، وأمر الكابينة الوزارية طال كثيرا بسبب […]

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