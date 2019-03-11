تحذير من الضمانة الوحيدة لاستمرار نشاط داعش

2019/03/11 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ حذر محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي؛ اليوم الاثنين؛ من الضامنة الوحيدة لاستمرار نشاط ارهابيي داعش؛ والمتمثلة بالاعتداء على عوائل الدواعش.وقال النجيفي؛ في تغريدة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ “لا يدرك المعنيين بملف داعش كم تسعد قياداتها ومنظروها عندما يعذب مقاتلوهم وتقطع اوصالهم؛ وعندما يتم الاعتداء على عوائلهم ويذل أطفالهم”.وأضاف؛ […]

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