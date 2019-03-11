العراق يستدرج قيادياً بداعش هرب لدولة مجاورة ويفاجئه

2019/03/11 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الأمنية؛ اليوم الاثنين؛ القبض على احد قياديي عصابات داعش بعد استدراجه من تركيا التي هرب اليها.وذكر بيان لوزارة الدفاع؛ “بعملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية ودقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم؛ تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 28 من استدراج احد قيادي داعش […]

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