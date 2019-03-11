امهال شركات الاتصالات في العراق شهراً لتحسين خدماتها

2019/03/11 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ امهلت هيأة الاعلام والاتصالات؛ اليوم الاثنين؛ شركات الهاتف النقال العاملة في العراق شهراً واحداً لتحسين خدماتها.وذكرت مصادر مطلعة في الهيأة؛ انه “تم ابلاغ الشركات رسمياً بالعمل على تحسين خدماتهم المقدمة الى المشتركين وخلال فترة شهر من تاريخ التبليغ”.وأشارت الى ان “الهيأة ستلجأ الى فرض الغرامات واجراءات قانونية اخرى في […]

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