نائب يطالب بالتحقيق في حالات الفساد والرشوة بسيطرة الصفرة

2019/03/11 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار البرلمانية علي البديري، أن هناك الكثير من اللغط الذي أثير سابقا على موضوع سيطرة الصفرة وشكلت حينها عدة لجان تحقيقية وأسفرت حينها الضغوط على رفع تلك السيطرة.

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