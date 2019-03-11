لوبي حقوقي في جنيف ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

2019/03/11 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وفود حقوقية مشاركة بالدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، منها وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان برئاسة فيصل فولاذ، حملة لوبي واسعة لأجل دعم التقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان فى إيران جاويد رحمان الذي يتم حاليا استعراضه ومناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

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