سوريا: السجن لكل مواطن يكذب على “فيسبوك”

2019/03/11 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت القاضية هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق، أن القانون السوري يفرض عقوبات على كل من ينشر أخبار كاذبة وإشاعات من شأنها أن “توهن نفسية الأمة”.وقالت القاضية في لقاء أجرته معها إذاعة “نينار إف إم” قانون العقوبات نص في المادة 286 منه على […]

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