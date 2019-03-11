2019/03/11 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب عبد المهدي: اعادة افتتاح شارع العطار في منطقة الكرادة وسط بغداد ذهابا وايابا

11/03/2019 23:00:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن اعادة افتتاح شارع العطار في منطقة الكرادة وسط بغداد ذهابا وايابا.

وذكر سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تقرر اعادة افتتاح شارع العطار في منطقة الكرادة وسط بغداد، اما حركة السير ذهابا وايابا".

واضاف ان "اعادة افتتاح الشارع سيخفف من الزخم المروري الحاصر في الكرادة".

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