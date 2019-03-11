2019/03/11 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علّقت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، على تقارير دولية تحدثت عن وصول تعزيزات أميركية إضافية إلى العراق.وقال الناطق باسم العمليات يحيى رسول، لـ “ناس”، اليوم (11 اذار 2019)، إن “الأنباء التي نشرت عن دخول قوات أميركية إضافية إلى العراق غير صحيحة”.وجاء هذا النفي رداً على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية السبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة ترد على “تقرير إسرائيلي” تحدث عن وصول تعزيزات أميركية إلى العراق NAS | موقع ناس الرسمي.

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