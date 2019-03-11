الإصلاح يتمسك بترشيح مستقل للداخلية ويتحدث عن عقدة بالكابينة الوزارية

2019/03/11 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال القيادي في تحالف الإصلاح النائب رائد فهمي؛ اليوم الاثنين؛ ان حل عقدة الكابينة الوزارية يحتاج الى وقت.وذكر فهمي في تصريح صحفي؛ ان “تفكيك عقد الكابينة الوزارية يحتاج الى وقت أطول من المتوقع”؛ مشيرا الى ان “التحديات الكبرى تحتم الاسراع بإكمال الكابينة”.

وأضاف ان “المشاكل التي تواجه الكابينة الوزارية مختلفة وليست واحدة”؛ لافتا الى ان “هناك أطراف في البناء والاصلاح تتحرك باتجاه ايجاد حل للكابينة”.

واكد ان “عقدة الكابينة أكبر من شخصيات”.

وأوضح فهمي؛ “هناك 40 مشروع قانون بانتظار الوصول الى البرلمان”؛ مبينا ان “المفاوضات بين الفتح وسائرون تسعى للوصول الى توافق”.

وأشار الى ان “الترضية بشأن الكابينة هي أهون الشرين”؛ مشددا “يجب ترشيح شخصيات مستقلة للداخلية”.

يشار الى ان؛ تحالف سائرون مع عدد من الكتل تصر على أن يكون مرشحا وزارتي الداخلية والدفاع من “التكنوقراط” المستقلين.

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