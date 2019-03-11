الربيعي: مكاتب المفتشين العمومين ينبغي تفعيلها بشكل صحيح أو إلغائها

2019/03/11 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أن مكاتب المفتشين العمومين يجب تفعيل دورهم من خلال تشريع قانوني أو المضي في إلغاء تلك المكاتب.

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