راموس يخرج عن صمته ويكشف الحقائق ببيان ناري

2019/03/11 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع مدافع نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، عن نفسه في بيان رسمي ضد الانتقادات التي يتعرض لها منذ خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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