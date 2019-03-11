العشائر العربية تقدم طلباً لعبد المهدي بشأن الجبوري

2019/03/11 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدمت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، اليوم الاثنين، طلباً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن قائد عمليات نينوى نجم الجبوري.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت لشفق نيوز "بعد استماعنا بالاستقالة التي قدمها قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الى رئيس الوزراء، فان اهالي محافظة نينوى وعشائرها ترفض الاستقالة".

واضاف "نحن بحاجة للواء نجم الجبوري الذي قاد المعارك ضد تنظيم داعش وترك عمله في احدى الجامعات الامريكية من اجل تحرير أهله من ظلم داعش"، مبينا انه "وبعد استماع اهالي نينوى بالاستقالة أصبحت المدينة واهلها يعيشون بحزن كبير".

وتابع الحويت "نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بترقية اللواء نجم الجبوري الى رتبة فريق، وابقاءه في منصبه، كونه حافظ على نينوى واهلها، كما نطالب نواب نينوى بعدم قبولهم الاستقالة ويجب عليهم ان يقفوا الى جانب قائد عمليات نينوى من اجل الحفاظ على المحافظة من الأجندات السياسية التي تحاول السيطرة على نينوى من قبل أجنداتها".

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