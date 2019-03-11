2019/03/11 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عزا النائب عن تحالف البناء ثامر ذيبان؛ اليوم الاثنين؛ تأخر استكمال الكابينة الوزارية الى “لي الاذرع”.وقال ذيبان في تصريح صحفي؛ ان “أمر الكابينة الوزارية طال كثيرا”؛ مشيرا الى ان “لي الأذرع أحد أسباب تعطل استكمال الكابينة”.

وأضاف ان “استحداث مناصب أخرى يثقل كاهل الدولة”؛ مؤكدا ان “الحكومة غير متوقفة على اكمال الكابينة”.

وأوضح ان “رئيس أركان الجيش هو من يدير وزارة الدفاع حاليا”؛ منوها الى ان “الدفاع تتعرض لعملية تفكيك إيجابية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البناء: هذا ما عطل استكمال الكابينة الحكومية ووزارة تتعرض للتفكيك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البناء: هذا ما عطل استكمال الكابينة الحكومية ووزارة تتعرض للتفكيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).