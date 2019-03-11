رئاسة الجمهورية: لا مقارنة بين زيارتي روحاني وترامب الى العراق

2019/03/11 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي؛ اليوم الاثنين؛ لا توجد مقارنة بين زيارتي رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى العراق.وذكر الفيلي؛ في تصريح صحفي؛ ان “زيارة روحاني الى العراق جاءت استكمالا لزيارة برهم صالح لإيران”؛ مؤكدا “يجب ان يلعب العراق دورا متوازنا بين ايران وامريكا قدر الإمكان”.

وأضاف ان “كلا من امريكا وإيران بحاجة الى العراق”؛ موضحا “لا توجد مقارنة بين زيارة روحاني وزيارة ترامب للعراق”.

وأشار الفيلي؛ الى ان “العراق يحاول ان ينأى بنفسه عن التوتر الحاصل بين امريكا وإيران”؛ مبينا ان “البعد الثقافي والجغرافي يقوي احتياج العراق لعلاقته مع ايران”؛ لافتا الى ان “البعد الامني والقضاء على داعش يحتاج الى دعم دولي تتصدره أمريكا”.

وكان روحاني وصل اليوم الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها عدد من القادة السياسيين فضلا عن عقده اجتماعا مشتركا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تمخض عن عقد عدة مذكرات تفاهم بين البلدين ابرزها جعل تأشيرة الدخول “الفيزا” مجانية.

يذكر ان؛ الرئيس الامريكي دونالد ترامب زار العراق؛ في 26 من كانون الاول من دون ان يلتقي اي مسؤول في العراق؛ واكتفى بلقاء جنود بلاده في قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار.

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