احتشاد الجزائريين في العاصمة احتفالاً بقرارات بوتفليفة الأخيرة

2019/03/11 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو - أربيل

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه منذ ثلاثة أسابيع.

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