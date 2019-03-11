2019/03/11 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اول تعليق لزيدان بعد عودته الى ريال مدريد

11/03/2019 23:13:00 PM |

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واع / بغداد / متابعة

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد ، الاثنين ، عن سعادته للعودة مرة أخرى إلى النادي الملكي خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، فور توليه مهام ريال مدريد الفنية: "أنا أعشق ريال مدريد، وأدرك جيدا أنها مسؤولية كبيرة.

وتابع: "تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، لكن رغبتي كانت العودة إلى ريال مدريد، وسأبذل كل ما بوسعي من أجل هذا الفريق".

وتابع: "الآن عدت لأن الرئيس تحدث معي، أحب بيريز ريال مدريد كثيرا، أنا هنا الآن أنا سعيد جدا للعمل مع هذا الفريق الرائع مرة أخرى".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الملكي مرة أخرى، خلال المباريات المتبقية من الموسم 2018-2019، وحتى عام 2022.

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