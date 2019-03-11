مكتب القائد العام: فتح شارع العطار في منطقة الكرادة ذهاباً وإياباً

2019/03/11 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي للعراقيةimn اليوم الاثنين، ان "الجهد الهندسي المشترك فتح شارع العطار في منطقة الكرادة ذهابا وإيابا".

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