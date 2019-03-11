الملا معلقاً على زيارة روحاني: العراق بالإتجاه الصحيح في استكمال السيادة

2019/03/11 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار حيدر الملا، ان العراق يسير بالاتجاه الصحيح في استكمال السيادة.

وقال الملا لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" رؤية تحالف الإصلاح والاعمار من حيث المبدأ حريصون وساعون على ان يكون للعراق أفضل علاقات مع جميع دول الجوار وضرورة ان ينأى العراق بنفسه عن سياسة المحاور وان يكون العراق منطقة استقطاب لحوار اممي {الفارسية والعربية والعثمانية} ممكن ان تكون بينهم نقاط تلاقي او يلعب العراق دور الارتكاز لمثل هذه المحاور".وأضاف ان" العمق الجغرافي وتدافع وتداخل المصالح تجعل من العراق قادر اذا ماكانت هناك إدارة واضحة وصريحة للسياسية الخارجية"، مبيناً ان" زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني كان يفترض ان تاتي في 2016 الا انها الغيت".وأشار الملا الى انه" توجد مصالح متبادلة في العلاقة مع ايران؛ لكن ان تمثل ايران العمق الستراتيجي مغالطة سياسية واضحة، فالعمق الستراتيجي للعراق هو الجبهة الداخلية وقمة العراق حينما تراعي المصالح العراقية"، منوها الى" وجود تحول كبير في مسالة السيادة والعراق يتجه في الاتجاه الصحيح وهو يسير باتجاه استكمال السيادة"، مؤكداً ان" حكومة عادل عبد المهدي تسعى الى ترصين الجبهة الداخلية".وأردف الملا بالقول ان "أي علاقة في إطار مفهوم علاقة دولة بدولة تنعكس إيجابا على كلا الطرفين"، مستذكراً" عندما شكل الإصلاح نواة التحالف اجتمع على ارض عراقية وقرر برؤية عراقية".واكد الملا ان "الإصلاح حريص على ان تكون للعراق علاقات متوازية مع دول الجوار؛ لكن لن يسمح لاي دولة ان تقدم مصالحها على العراق، وهو حريص على ان يكون جزءاً من المنظومة الدولية والعمق العربي والايراني ونعتقد ان العراق يلعب دورا محوريا كبيرا".انتهى

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