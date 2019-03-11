2019/03/11 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – ناس أعلن نقيب المحامين في ذي قار حازم جبار الكناني، الاثنين، عن تأييده لمطالب المعتصمين المتعينين فيما أكد على استخدام الطرق القانونية كافة في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعتصمين.وقال الكناني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (11 اذار 2019)، إن “نقابة المحامين العراقيين – فرع ذي قار تعلن وقوفَها مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة محامي ذي قار: سنلجأ إلى القانون لإنصاف معتصمي التعيينات NAS | موقع ناس الرسمي.

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