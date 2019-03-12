ماذا قال مدرب الزوراء بعد الفوز على الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة؟

2019/03/12 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، أن لاعبيه لعبوا مباراة الموسم أمام الوصل الإماراتي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.

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