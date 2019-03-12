الفيلي : يجب أن يلعب العراق دوراً متوازناً بين ايران وأمريك

2019/03/12 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان يجب ان يلعب العراق دورا متوازنا بين إيران و امريكا ،لافتا الى ان العراق لا يمكن له أن يختار طرفاً على حساب آخر لان مصلحته ستضرر.وأشار لقمان الفيلي في تصريح صحفي الى، ان “زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الى العراق جاءت إستكمالاً لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح ...

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