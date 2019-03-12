هو وهي جديد ناصرعبدالحفيظ و أميرة النجار علي خشبة المسرح

2019/03/12 | 00:12

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تجري علي قدم وساق بروفات العرض المسرحي الجديد ” هو وهي ” تأليف الكاتب الكبير أكرم مصطفي بطولة ناصرعبدالحفيظ ، أميرة النجار وتدور أحداثه حول مشاكل ارتفاع نسب الطلاق التي نوقشت مؤخرا في معظم فعاليات اليوم العالمي للمرأه وتطرح تفاصيل الحياه من خلال صراع زوجين منفصلين يحاولان اعادة توفيق أوضاع حياتهما المنهارة ويطرخ النص معالجات لقضية التفكك الأسري في المجتمع المصري والعربي ، ويقوم بطل العرض ناصرعبدالحفيظ حاليا بتجسيد شخصية الشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي أمام النجم إيهاب فهمي وسط نجوم الأوبريت المسرحي الإستعراضي الغنائي الناجح ” سيرة حب ” علي خشبة مسرح البالون والذي يقدم يوميا في تمام التاسعه مساء من إنتاج الفرقة الغنائية الإستعراضية من إخراج د عادل عبده فارس المسرح الإستعراضي

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