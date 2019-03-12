2019/03/12 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت المحادثات التي أجراها وزير الصناعة والمناجم والتجارة

الايراني، يوم الاثنين مع الجانب العراقي في بغداد عن التوصل الى 22

اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة.وتأتي هذه المحادثات التي اجراها رضا رحماني مع وزيري التجارة

والصناعة العراقيين، في اطار الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية

في ايران لتنمية التعاون الصناعي والتجاري والاقتصادي مع دول

الجوار.وقد أسفرت هذه المحادثات عن التوصل الى 22 اتفاقا هاما في مختلف

المجالات التجارية والصناعية، والتي من شأنها ان تعتبر خطوة هامة

ومؤثرة في وتيرة زيادة التعامل والتعاون الثنائي وتنمية التجارة بين

ايران والعراق فضلا عن تنمية العلاقات المتنامية بين طهران وبغداد،

وكذلك زيادة فرص العمل للشباب في مختلف المجالات المرتبطة بهذه

الاتفاقات.كما أعلن رحماني على هامش المحادثات مع الجانب العراقي، أن الجمهورية

الاسلامية الايرانية تطمح لإيصال حجم التبادل التجاري مع #العراق الى

20 مليار دولار سنويا، مبديا استعداد ايران لوضع تجاربها تحت تصرف

العراق في قطاع إعمار وتحديث الصناعات.وكان الرئيس الايراني حسن #روحاني قد وصل صباح الاثنين الى بغداد في

زيارة تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة رسمية من الرئيس العراقي برهم صالح

ورئيس الوزراء عادل #عبدالمهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران و العراق يتوصلان الى 22 اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران و العراق يتوصلان الى 22 اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).