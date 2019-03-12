لاعبو الزوراء للفرات: فوزنا تحقق بالجمهور

2019/03/12 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد لاعبوا الزوراء، ان الفوز على الوصل الامارتي تحقق بمؤازرة الجماهير العراقية.

وقال صفاء هادي؛ لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة" بعثنا رسالة الى البلدان ان العراق بلداً امناً"، مقدماً" شكره للجمهور العراقي على الدعم الذي قدمه".واضاف ان" مجموعة الزوراء صعبة؛ لكنه تمكن من الصدارة".من جانبه بارك اللاعب عمر المغربي" الشعب العراقي والامة الزورائية الفوز الساحق على الوصل"، واعداً" بتقديم الأفضل".كما قدم اللاعب علاء عباس شكره الى، الجمهور الذي حضر المباراة وتمكن من تقديم الدعم للفريق.اما اللاعب مهند عبد الرحيم فقد وصف اجواء الفوز بـ"الجميلة"، شاكراً، مؤازرة الجمهور للفريق.انتهى

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