2019/03/12 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قامت وزارة الهجرة والمهجرين، الإثنين، بتوزيع مواد إغاثية في مخيم النازحين بمحافظة دهوك.وقال بيان الوزارة، تابعه “ناس” اليوم (11 آذار 2019) إن فريق الوزارة قام بـ “بتوزيع المواد الاغاثية في مخيم (باجد كندالا) الكائن في محافظة (دهوك) والمحاذي للحدود السورية”.وأضاف البيان أن الحملة “تضمنت سلة غذائية، وسلة صحية، وسلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع مواد إغاثية للنازحين داخل مخيم “باجد كندالا” في دهوك NAS | موقع ناس الرسمي.

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