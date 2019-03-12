نائبة: إعادة صياغة القوانين يساعد على عملية الإصلاح ومكافحة الفساد

2019/03/12 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، أن النظام القانوني في أي بلد يجب أن يعبر عن نظام الحكم في البلد وأي نظام قانوني يجب أن يكون له فلسفة واحدة.

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