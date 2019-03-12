5 مليارات أميركية لتمويل العلاقات العسكرية والأمنية ومواجهة إيران

2019/03/12 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعبّر ميزانية الحكومة الأميركية بشكل كبير عن توجهاتها السياسية الخارجية وتوحي نصوص الميزانية المقترحة للعام 2020 بالكثير تجاه بعض الدول العربية، المثير في هذا العام اللغة التي أرفقتها الحكومة الأميركية بطلب تمويل العلاقات العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط.

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