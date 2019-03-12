2019/03/12 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن العراق يطالب الدول الإسلامية بموقف موحد لمحاربة الفكر الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان: خضنا حربًا شرسة ضد عصابات داعش الإرهابية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان: خضنا حربًا شرسة ضد عصابات داعش الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).