فهمي: جدية عبد المهدي في محاربة الفساد مرهونة بهذا الأمر

2019/03/12 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، إن مدى جدية عبدالمهدي بمحاربة الفساد ستترجم وتختبر من خلال الإجراءات العملية و التحليل الجيد على مستوى التشخيص أي تشخيص الفساد وعوامل الفساد، لكن كل هذه الأمور مرهونة بالمطلب الأخير مدى جدية وفاعلية الاجراءات التي ستتخذ لمحاربة الفساد.​

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