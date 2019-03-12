كلفة الحروب في الدول العربية خلال 8 سنوات

2019/03/12 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ دولية : الفرات نيوز} قال النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، محمود محيي الدين، الإثنين، إن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا بين عامي 2010 و2018، بلغت 900 مليار دولار.وفيما لم يسم المسؤول بالبنك دولا بعينها، فإنه عقب اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي في اليمن وسوريا وليبيا في عام 2011، شهدت تلك الدول صراعات مسلحة أثرت بشكل كبير على اقتصاداتها وبنيتها التحتية، علاوة على الدمار الذي سببه تنظيم "داعش" الإرهابي في دول مثل سوريا والعراق.وأضاف محيي الدين أن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن تسجل أسعار النفط 69 – 74 دولارا للبرميل في عامي 2019- 2020 على التوالي.

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