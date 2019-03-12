برهم صالح….رئيس عراقي استثنائي

2019/03/12 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السادس والسابع من آذار/ مارس الحالي، وبمشاركة برهم صالح رئيس جمهورية العراق وحضور 400 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة من داخل العراق

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