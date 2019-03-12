العشائر العربية تقدم طلبًا لعبد المهدي بشأن الجبوري

2019/03/12 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، طلباً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن قائد عمليات نينوى نجم الجبوري.

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