تقرير.. روحاني في بغداد.. لا أهلاً ولا سهلاً بعدو العراقيين

2019/03/12 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الاستياء التام والرفض الصارخ تنتاب الشارع العراقي رفضا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني.والتي يعتبرها الكثيرون بمثابة استباحة سياسية واقتصادية جديدة.فمخاطرها تزيد عن مكاسبها وأضرارها بالاقتصاد العراقي مروعة.

ولفت نشطاء أن العراق بالنسبة لبغداد الآن طوق إنقاذ ولذلك جاءت زيارة روحاني لكن العراق لن يستفيد منها شىء.

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