2019/03/12 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *ياسين البكري الرهان على إصلاحات سياسية لن يكون كافياً، المسار الأحادي سيكون خاطئاً رغم الإغراءات كونه يحقق مكاسب ذاتية للقائد السياسي وبعض أجزاء الطبقة السياسية وتقدم تطمينات مهدئة وقتية لقلق الشعب.العمل على الاصلاحات السياسية الفوقية سيجابه بردود فعل رافضة من مراكز القوى السياسية العراقية التي تملك القدرة على تعطيل اي تغير وبآليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تجريف الدولة الريعية” خطوة لا مفر منها لتعديل المسار NAS | موقع ناس الرسمي.

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