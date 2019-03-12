امرأة موصلية تلتهم الجرذان أطرافها بعد حبسها 3 أيام من قبل ولدها

2019/03/12 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق - نينوى

هزت جريمة بشعة مدينة الموصل القديمة، اليوم الاثنين، بعد مهاجمة جرذان امرأة مسنة حبست في دراها 3 أيام.

وقال عدد من أبناء المدينة ان" ابن حبس والدته المسنة المقعدة في منزلها بالمدينة القديمة وخرج دون عودة".

وأضاف انه" بعد مضي ٣ ايام على تواجدها في الفراش ولسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على قضاء حاجتها في دورة المياه، هاجمتها الجرذان والتهمت اجزاء من اطرافها السفلى".

مشيرين" لصراخها من شدة الالم، سمعها الجيران فسارعوا الى كسر قفل باب المنزل وطلب الشرطة ونقلها الى المشفى لتلقي العلاج".

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