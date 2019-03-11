هذا منطقهم الأهوج : اعتذروا يا كفاءات العراق !

2019/03/12 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزار المهندس

يقولون بكل صراحة ووقاحة :

إن كنتم تريدون أن تنالوا العفو منا فعليكم أن تعتذروا ، وإن كنتم تطالبون بالعودة إلى العراق ، فعليكم أن تقدموا الاعتذار تلو الاعتذار عن جرائمكم ، فأنتم من بنى العراق في جميع المجالات وهذه جرائم يجب أن تحاسبوا عليها ، فهل تستطيعون إنكار ذلك ؟

فلماذا لا تعتذرون يا كفاءات العراق ؟

ها أنتم مطالبون بتقديم جملة من رسائل الاعتذار ، موجهة إلى الذين يسمون أنفسهم سياسيين نصبهم المحتل ليحكموا العراق وهم الذين يصرحون على القنوات الفضائية من هنا وهناك ، ويصرخون ألماً من جرائمكم التي ارتكبتموها بحق العراق والعراقيين ...



أفلا تجيدون لغة الاعتذار كما تجيدون فن الإعمار ؟

عليكم أن تعرفوا جيداً أنكم تقعون تحت طائلة المسؤولية ، وأن عملية تشريدكم في أرجاء العالم لم تكن اعتباطية ، بل لأنكم خالفتم توجهات أسياد السياسيين العملاء ، وعملتم بما يخالف مخططاتهم الرامية إلى الهدم وأنتم تعمرون ، وأفشلتم مخططاتهم الرامية إلى السرقة وأنتم تحافظون على المال العام ، وكذلك مخططاتهم الرامية إلى إرساء التخلف وأنتم تزهرون ، وضربتم تطلعاتهم الرامية إلى إنتاج جيل من الجهلة وأنتم تبدعون ، فكم جامعة ومدرسة بنيتم ، وكم من مصنع ومنشأة أسستم ، وكم من سد ومزرعة عمرتم ، وكم جسراً وشارعاً افتتحتم !

إن إصراركم على التمسك بسياسة خدمة الوطن ، حولتكم إلى مطلوبين وفق قوانين ما سمي ب ( المسائلة والعدالة ) وما يتبعها ، لذلك وجب عليكم الاعتذار أولاً ، لكي تخففوا من ذنوبكم ، وعسى أن يشفع لكم الاعتذار ...

كما أن على الجيش العراقي الوطني أن يقدم الاعتذار أيضاً ، لأنه قاتل الفرس خدم صنمهم ( الولي الفقيه ) الذين يعدون خامس جيش في العالم ، في أطول حرب في التاريخ الحديث ، وألحق بهم الهزيمة تلو الهزيمة في معارك قل نظيرها ، رغم الفارق في العدد والعدة ، ومرغ أنوفهم في وحل العار ، وأسقاهم السم الزعاف باعتراف شيطانهم الأكبر ، ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى فرض سيطرتهم على الأمة العربية عبر مختلف الوسائل ، وحال دون تحقيق أحلامهم في استعادة أمجاد الامبراطورية الفارسية ، في حين أن ما يسمى بالسياسيين العملاء كانوا يقاتلون إلى جانب الفرس ضد الجيش العراقي الوطني وضد شعب العراق الذي يدعون الانتساب إليه ، لذا فإن الاعتذار لهؤلاء المرتزقة والرعاع والمارقين واجب عليكم ...

صدق من قال : إن لم تستح فافعل ما شئت .

فهكذا هم حكام العراق ( سياسيو الصدفة ) في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ العراق ، حيث تستهدف الكفاءات والوطنيون الشرفاء من قبل العملاء ، وهدفهم أن تعلو كلمة الباطل على الحق !

وهم لا يعلمون إن كانت للباطل ساعة ، فإن الحق الى قيام الساعة ...

لله درك يا عراق الشرفاء ...

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