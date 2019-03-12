2019/03/12 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية مجزرة جماعية، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (41 قتيلًا وجريحًا بمجزرة حوثية بحق عائلتين من قبائل حجور) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (41 قتيلًا وجريحًا بمجزرة حوثية بحق عائلتين من قبائل حجور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).