بيانات اقتصادية أميركية تهبط بـ

2019/03/12 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط الذهب ليبتعد عن مستوى 1300 دولار للأوقية الذي تجاوزه لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الأسهم العالمية في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لأقوى من المتوقع، والتي أُعلنت الأسبوع الماضي وهدأت بعض المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي​

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