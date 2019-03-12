نزاع عشائري في البصرة يشهد استخدام صواريخ وأحاديات وقنابل يدوية

2019/03/12 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، أمس الاثنين ، أن قتال عشائري مسلح اندلع بمنطقة كرمة علي شمالي محافظة البصرة.

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