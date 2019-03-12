English | كوردى


شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - زخم دولي متواصل .. من الذي يخشى ربيع العلاقات العراقي؟ 2019/3/11
2019/03/12 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: onO7wPP8MhM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - زخم دولي متواصل .. من الذي يخشى ربيع العلاقات العراقي؟ 2019/3/11) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - زخم دولي متواصل .. من الذي يخشى ربيع العلاقات العراقي؟ 2019/3/11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).

كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا